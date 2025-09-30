Lunedì 29 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Incrocio Meloni-Schlein verso Lamezia, tutti sullo stesso volo

In aereo per la Calabria anche Bonelli, Tajani, Fratoianni

In aereo per la Calabria anche Bonelli, Tajani, Fratoianni

In aereo per la Calabria anche Bonelli, Tajani, Fratoianni

Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per Lamezia Terme, diretti ovviamente ad appuntamenti diversi. Giorgia Meloni, che viaggia con Antonio Tajani, ha così l'occasione di incrociare anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Tutti si sono parlati con tutti", tagliano corto dagli entourage. Magari anche di Flotilla, visto che accanto alla premier ha trovato posto il leader dei Verdi Angelo Bonelli, anche lui diretto in Calabria insieme a Nicola Fratoianni.

Meloni è attesa in centro a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra (oltre a Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli) a sostegno del governatore uscente e ricandidato Roberto Occhiuto. La leader dem sarà invece sul palco a Crotone con Pierluigi Bersani per spingere la candidatura dello sfidante, Pasquale Tridico. Fratoianni farà campagna a Catanzaro mentre Bonelli sarà a Paola.

