Incriminato agente Cia, 'talpa piani Israele contro Iran'

Un dirigente della Cia, Asif W. Rahman, è stato accusato di aver divulgato documenti classificati sui presunti piani di rappresaglia di Israele contro l'Iran per un attacco missilistico all'inizio di quest'anno: lo scrive il New York Times, citando i documenti del tribunale e persone a conoscenza della questione. L'incriminazione è avvenuta la scorsa settimana presso una corte federale in Virginia con due capi d'imputazione per conservazione e trasmissione intenzionale di informazioni sulla difesa nazionale. È stato arrestato dall'Fbi martedì scorso in Cambogia e portato alla corte federale di Guam per rispondere delle accuse. Il materiale era stato preparato dalla National Geospatial-Intelligence Agency del Pentagono, che analizza immagini e informazioni raccolte dai satelliti spia statunitensi, svolgendo attività a supporto di operazioni clandestine e militari. I documenti potevano essere condivisi solo all'interno dei "Five Eyes", ovvero Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia. Rahman, che ha lavorato all'estero per la Cia, dovrebbe comparire a Guam oggi.