Incontro Usa-Russia a Istanbul: focus sulle ambasciate, esclusa l'Ucraina

Delegazioni di Usa e Russia si incontreranno giovedì 10 aprile a Istanbul. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, precisando che "non si parlerà della guerra in Ucraina".

Gli Stati Uniti e la Russia terranno dei colloqui giovedì a Istanbul "per ripristinare alcune delle operazioni delle loro ambasciate che sono state drasticamente ridimensionate dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca". "Non ci sono questioni politiche o di sicurezza all'ordine del giorno, e non c'è assolutamente l'Ucraina. Questi colloqui sono incentrati esclusivamente sulle nostre operazioni di ambasciata", ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce.