Incontro Trump-Xi finito dopo meno di due ore

L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è finito dopo meno di due ore. I due leader sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del Sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle tv Usa. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro. Trump è già salito a bordo dell'Air Force One, pronto per tornare a Washington dopo il suo viaggio in Asia. Oggi pomeriggio, due ore e mezzo poco dopo l'arrivo, parteciperà insieme alla first lady Melania ad una cerimonia alla Casa Bianca per Halloween.