Incontro tra Cesare Parodi e Meloni: nessuna modifica sulla riforma

"È stato un incontro non breve in cui c'è stato un lungo scambio di opinioni che, devo dire, non ha portato a sostanziali modifiche delle nostre posizioni e tantomeno di quelle del governo". Così il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, uscendo dall'incontro con la premier Meloni e i vertici di governo a Palazzo Chigi. "Io credo non sia stato inutile perché abbiamo avuto modo di spiegare nel dettaglio le ragioni specifiche, tecnico giuridiche, che ci portano assolutamente a non condividere questa riforma. Lo abbiamo fatto. E abbiamo preso atto con molta chiarezza di una volontà del governo di andare avanti senza alcun tentennamento, e alcuna modifica sul punto".