12 ott 2025
Incontro Sisi-Trump poi plenaria, programma del summit a Sharm

Al momento previste dichiarazioni dei due leder organizzatori

Si comincerà con un incontro fra il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e quello statunitense Donald Trump, e si proseguirà con una sessione plenaria a cui parteciperanno capi di Stato e di governo. È quanto previsto da un programma non definitivo comunicato ai media egiziani del 'Summit di pace di Sharm el-Sheikh, accordo per terminare la guerra a Gaza', come riferisce Ahram online alla vigilia del vertice, a cui dovrebbero prendere parte circa venti leader, inclusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

È prevista anche una foto di famiglia, e poi al-Sisi e Trump, che hanno convocato il summit in Egitto, rilasceranno dichiarazioni mettendo in luce gli obiettivi del summit e i prossimi passi per mantenere la pace a Gaza e facilitare le operazioni umanitarie. Il programma, si legge ancora, comprende diversi incontri bilaterali a margine del vertice.

