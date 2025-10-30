Incontro con Xi, per Trump 'è un grande successo'

L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è finito dopo meno di due ore. I due leader sono usciti insieme dalla sede del summit, in Corea del Sud, tra sorrisi e strette di mano. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro, ma per Trump l'esito del vertice è stato "un grande successo". "Con Xi - ha detto il tycoon - abbiamo raggiunto un accordo sulle terre rare". Trump ha poi annunciato che i dazi sui prodotti cinesi saranno ridotti al 47%, rispetto all'attuale 57%, che andrà in Cina ad aprile e che Washington e Pechino lavoreranno insieme sulla guerra in Ucraina.