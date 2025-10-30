Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraIncontro con Xi, per Trump 'è un grande successo'
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Incontro con Xi, per Trump 'è un grande successo'

Incontro con Xi, per Trump 'è un grande successo'

Il tycoon annuncia accordi sui dazi e sulle terre rare

Il tycoon annuncia accordi sui dazi e sulle terre rare

Il tycoon annuncia accordi sui dazi e sulle terre rare

L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è finito dopo meno di due ore. I due leader sono usciti insieme dalla sede del summit, in Corea del Sud, tra sorrisi e strette di mano. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro, ma per Trump l'esito del vertice è stato "un grande successo". "Con Xi - ha detto il tycoon - abbiamo raggiunto un accordo sulle terre rare". Trump ha poi annunciato che i dazi sui prodotti cinesi saranno ridotti al 47%, rispetto all'attuale 57%, che andrà in Cina ad aprile e che Washington e Pechino lavoreranno insieme sulla guerra in Ucraina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Xi JinpingDonald Trump