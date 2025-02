Incontro a Monaco tra JD Vance e Alice Weidel dell'AfD

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha incontrato la leader del partito tedesco di estrema destra tedesca AfD, Alice Weidel, a Monaco, a margine della Conferenza sulla sicurezza. Lo riferisce la Tv Zdf. I colloqui fra Vance e Alice Weidel, candidata di punta dell'AfD alle elezioni che si terranno in Germania il prossimo 23 febbraio, si sono tenuti a margine della della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, nello specifico in un hotel fuori dalla sede della Conferenza alla quale il partito di estrema destra AfD non è stato invitato, ha sottolineato l'emittente pubblica Zdf. (ANSA-AFP).