Incidente sul catamarano: skipper indagato per omicidio colposo di Anna Chiti

Lo skipper che comandava il catamarano sul quale sabato scorso è avvenuto l'incidente costato la vita ad Anna Chiti, 17 anni, trascinata on acqua da una cima agganciatasi all'elica, è stato iscritto nel registro indagati della Procura di Venezia per l'ipotesi omicidio colposo. L'atto è stato firmata dal pm Stefano Buccini. Andrea Ravagnin, questo il nome del comandante, dovrà rispondere anche di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Anna Chiti non aveva ancora un regolare contratto di lavoro. Il magistrato ha disposto infine l'autopsia sul corpo della ragazza per accertare cause e dinamica del decesso.