Giovedì 2 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Hamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeSean 'Diddy' CombsRemo Girone
Acquista il giornale
Ultima oraIncidente stradale nel Materano, quattro morti
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Incidente stradale nel Materano, quattro morti

Incidente stradale nel Materano, quattro morti

Scontro con camion. In 10 persone viaggiavano su un'auto da 7

Scontro con camion. In 10 persone viaggiavano su un'auto da 7

Scontro con camion. In 10 persone viaggiavano su un'auto da 7

Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata