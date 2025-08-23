Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Draghi al MeetingSistemi Land CeptorPensione a 64 anniVuelta 2025Incidente bambino
Acquista il giornale
Ultima oraIncidente bus turisti a New York, 5 morti anche un neonato
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Incidente bus turisti a New York, 5 morti anche un neonato

Incidente bus turisti a New York, 5 morti anche un neonato

Polizia: 'L'autista forse si è distratto e perso il controllo'

Polizia: 'L'autista forse si è distratto e perso il controllo'

Polizia: 'L'autista forse si è distratto e perso il controllo'

Almeno cinque persone, incluso un neonato, sono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News.

Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara. "Pensiamo che l'autista" del pullman si sia "distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo", ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoIncidente stradale