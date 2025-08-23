Domenica 17 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
23 ago 2025
Incidente bus turisti a New York, le 5 vittime erano adulti

Le cinque vittime dell'incidente del bus turistico avvenuto venerdì pomeriggio nello Stato di New York erano tutti adulti, afferma la polizia. In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti.

Sul bus viaggiavano 54 persone, molte delle quali non indossavano la cintura di sicurezza. "Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita" e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto.

