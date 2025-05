Incidente alla parata del Liverpool F.C.: Starmer esprime solidarietà ai feriti

"Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer dopo che un'auto ha investito diversi pedoni nella città inglese durante la parata della vittoria del Liverpool F.C.

Starmer ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività e ha fatto sapere di aver chiesto di essere aggiornato sulle indagini, sottolineando come le inchieste su questo "scioccante incidente" siano "in corso".