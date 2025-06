Incidente aereo Air India: superstite trovato tra i 242 passeggeri del Boeing 787

Vi sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondo dal decollo dalla città indiana di Ahmedabad, a differenza delle valutazioni iniziali della polizia. Lo riferiscono i media locali, citando un investigatore secondo cui un passeggero, seduto al posto 11A, risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Non sono chiare al momento le sue condizioni, né le prospettive di sopravvivenza.