Incidente A4, coinvolte molte auto, una decina di feriti

Un incidente, che ha coinvolto otto auto, è avvenuto nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 nel tratto tra Meolo e San Doná in direzione Trieste al chilometro 424 poco prima delle 9. Forti disagi al traffico, anche perché in coincidenza con l'intensità dei transiti per le vacanze. Secondo quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimaste ferite una decina di persone. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Il traffico è molto intenso già dal primo mattino con code a tratti che si registravano - prima dell'incidente - tra Meolo e Portogruaro e tra San Giorgio e Palmanova, sempre in direzione Trieste. Si registra finora un +7% di volumi di transiti alle uscite ai caselli. In particolare alla barriera del Lisert sono due i chilometri di coda.