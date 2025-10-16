Inchiesta Usa, il Titan imploso per difetti costruzione

Il sommergibile Titan della OceanGate è imploso durante il viaggio verso il relitto del Titanic a causa di carenze ingegneristiche e di ripetuti fallimenti nei test del mezzo. Lo stima un rapporto del National Transportation Safety Board (Ntsb) Usa citato dalla Bbc.

Nel giugno di due anni fa, il Titan scomparve nell'Atlantico settentrionale mentre tentava di immergersi per raggiungere il relitto del Titanic: nell'incidente persero la vita i cinque passeggeri a bordo, incluso l'ad di OceanGate, Stockton Rush.

Lo scorso agosto la Guardia Costiera statunitense ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che l'incidente era "prevenibile" e si criticavano le pratiche di sicurezza "gravemente imperfette" di OceanGate.

Il Ntsb ritiene che il processo ingegneristico alla base del veicolo fosse "inadeguato", con conseguenti difetti che ne hanno impedito il rispetto dei requisiti di resistenza e durata, e che l'azienda non aveva testato adeguatamente il Titan. Inoltre, non era a conoscenza del fatto che fosse danneggiato e che avrebbe dovuto essere ritirato dal servizio prima del suo ultimo viaggio.