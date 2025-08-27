Inchiesta urbanistica, 'Comune ha violato norme paesaggio'

Il Comune di Milano ha violato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" perché ha attribuito alla Commissione per il paesaggio, finita al centro della maxi inchiesta sull'urbanistica, "funzioni in materia urbanistica ed edilizia" e non solo di "tutela paesaggistica", mentre le norme non consentono "possibilità di contaminare" le funzioni. C'è stata dal 2014 in poi una "volontà politica" di occultare "sotto la nobile veste del paesaggio lo svolgimento delle funzioni di rilevantissimo impatto, anche economico, in materia di urbanistica e edilizia". Lo scrive l'ex docente di urbanistica Alberto Roccella, consulente dei pm.