Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Inchiesta su spese ex procuratore Pavia, indagato pm Mazza
9 ott 2025
E' accusato di corruzione in atti giudiziari e peculato

E' accusato di corruzione in atti giudiziari e peculato

E' accusato di corruzione in atti giudiziari e peculato

E' accusato di corruzione in atti giudiziari e peculato

Il pm di Milano Pietro Paolo Mazza risulta ufficialmente indagato dalla procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari e peculato nell'ambito di un'inchiesta su quella che viene definita "la mala gestione delle spese della Procura di Pavia" quando era guidata dal magistrato Mario Venditti. Il nome del pm milanese finisce in un'inchiesta aperta nel 2024 dalla Procura di Brescia che oggi ha disposto perquisizioni nella sua abitazione e nel suo ufficio in procura a Milano. Per quanto riguarda il reato di peculato le contestazioni riguarderebbero l'utilizzo delle auto di servizio a disposizione della Procura di Pavia.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CorruzioneGiustizia