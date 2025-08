Inchiesta su ex procuratore speciale che incriminò Trump

La vendetta di Donald Trump non risparmia neppure Jack Smith, l'ex procuratore speciale che lo incriminò per le carte classificate di Mar-a-Lago e per l'assalto al Capitol. L'Office of Special Counsel ha avviato un'indagine formale su di lui dopo che il senatore repubblicano Tom Cotton, stretto alleato del tycoon, ha inviato una lettera all'inizio di questa settimana, accusandolo di aver preso iniziative palesemente politiche per ostacolare Trump nella sua corsa presidenziale del 2024.