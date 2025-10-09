Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025
Acquista il giornale
Ultima oraInchiesta spese ex procuratore Pavia, perquisito pm Milano
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Inchiesta spese ex procuratore Pavia, perquisito pm Milano

Inchiesta spese ex procuratore Pavia, perquisito pm Milano

GdF acquisisce materiale su disposizione Procura Brescia

GdF acquisisce materiale su disposizione Procura Brescia

GdF acquisisce materiale su disposizione Procura Brescia

Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti - indagato a Brescia anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlsco -, il Gico della Guardia di Finanza di Brescia su disposizione della Procura ha eseguito una perquisizione e acquisizione di documenti a carico del pm di Milano Pietro Paolo Mazza. Mazza era magistrato a Pavia nello stesso periodo in cui a guidare la Procura era Venditti. I finanzieri starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata