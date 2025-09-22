Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo
22 set 2025
Inchiesta Prisma, ex vertici Juve patteggiano pena

Riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero. Nel procedimento si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Nel dettaglio, il gup Anna Maria Gavoni, ha dato l'ok alle pene concordata di 1 anno e 8 mesi per Agnelli, ad 1 anno e due mesi per Nedved e ad 1 anno e sei mesi per Paratici. Undici mesi per altri due imputati. Disposta inoltre una multa nei confronti della società Juventus di 156 mila euro. In base a quanto si apprende un terzo delle oltre 200 parti civili hanno trovato l'accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80 mila euro.

