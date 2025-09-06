Incentivi auto elettriche, possibile più tempo per valutare aree

Sabato 6 Settembre 2025

Bruno Vespa
6 set 2025
Gli incentivi per le auto elettriche erano attesi per la fine di settembre ma non è escluso che potrebbe servire ancora un mese, un mese e mezzo. L'Istat sta rivedendo la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree - l'agevolazione arriverà infatti solo per le grandi aree metropolitane e nei percorsi dei pendolari - e il governo valuterà a breve se procedere con le attuali mappe o se attendere l'elaborazione Istat. In questo caso i tempi potrebbero allungarsi un po'. "Stiamo valutando - afferma all'ANSA il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine del Forum Teha di Cernobbio - Noi siamo praticamente pronti e se le modifiche sono poche, potremmo decidere di procedere in base alle aree già definite".

© Riproduzione riservata

