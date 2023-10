Incentivi auto da 2022 a 2024, tariffe legittime

Il Dpcm del 6 aprile 2022, che definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti sino al 31 dicembre 2022 e nel corso delle annualità 2023 e 2024, e la circolare ministeriale del 16 maggio 2022, contenente informazioni operative sugli incentivi per gli stessi acquisti, restano confermati. Tale decisione è stata presa dal Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Legambiente Nazionale Aps, Wwf Italia Onlus, Greenpeace Onlus, Associazione Kyoto Club e Cittadini per L'Aria Onlus.