Incendio sul traghetto per Napoli, sarà trainato in porto

Ultima oraIncendio sul traghetto per Napoli, sarà trainato in porto
10 ago 2025
Danneggiati i motori della 'Rubattino' da Palermo, nessun ferito

Un principio di incendio è scoppiato questa sera nella sala macchine della nave traghetto 'Raffaele Rubattino' della Tirrenia, a nord ovest dell'isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave, partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, e dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori per trainarla a destinazione.

Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato sul posto due motovedette. Le fiamme sarebbero sotto controllo e non si segnalano feriti tra i 155 passeggeri e tra l'equipaggio, come è stato confermato anche dalla compagnia armatrice. I motori sono rimasti danneggiati.

La Capitaneria di porto ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza. Nelle vicinanze della nave alla deriva intanto è arrivata un'altra nave traghetto, la Gnv Auriga, anch'essa proveniente da Palermo. Il comandante della nave ha riferito che non c'è bisogno di evacuare i passeggeri.

