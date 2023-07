Incendio nell'aeroporto di Catania spento dai pompieri

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato che l'incendio sviluppatosi in nottata all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania "è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo". L'aerostazione, tuttavia, è invasa dal fumo e sono ancora in corso le operazioni di controllo e bonifica dello scalo. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 23:29. L'incendio, per cause ancora da accertare, è divampato nella zona bassa dell'aerostazione. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c'era chi gridava e chi piangeva, spinto all'esterno da personale della sicurezza che urlava "fuori, fuori tutti". Non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura. La Sac, società di gestione dell'aeroporto, ha comunicato che lo scalo resterà chiuso fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.