Incendio nel Nuorese, 700 ettari in fumo

Mentre ancora tutta la macchina antincendio della Regione e i 4 Canadair stanno sorvolando la zona, il Corpo Forestale è all'opera per le bonifiche del vasto rogo che si è sviluppato ieri tra Orune, e Nuoro divorando circa 700 ettari - è solo una prima stima da confermare - tra boschi di sughere e roverelle avanzando con fiamme alte decine di metri su due fronti, verso ovest in direzione Orani e a est, verso Benetutti. Attualmente non soffia il vento, ma è previsto un rinforzo e le squadre a terra e in aria stanno lavorando per cercare di spegnere i focolai entro questa mattina: sul campo ci sono già 31 gradi.