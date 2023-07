Incendio in ospedale nel Barese, pronto soccorso bloccato

Un incendio è divampato nell'ospedale del Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, l'area del rogo è limitrofa al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall'ospedale si leva una lunga colonna di fumo nero. In seguito all'incendio è stato momentaneamente chiuso il pronto soccorso. Dipendenti e pazienti in grado di camminare sono stati portati all'esterno del pronto soccorso, nei punti designati dal piano della sicurezza, come prevede il protocollo. Gli altri spostati con i lettini in un'area sicura all'interno dell'edificio. I dipendenti stanno distribuendo acqua agli anziani che erano in attesa. "Speriamo che l'incendio venga domato e che non ci siano danni, perché è una struttura - ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - che eroga prestazioni sanitarie estremamente qualificate e importanti per il nostro servizio sanitario".