Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Maria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraIncendio in condominio, tre morti nel Milanese
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Incendio in condominio, tre morti nel Milanese

Incendio in condominio, tre morti nel Milanese

Evacuate 40 persone, otto non gravi trasportate in ospedale

Evacuate 40 persone, otto non gravi trasportate in ospedale

Evacuate 40 persone, otto non gravi trasportate in ospedale

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Non ci dovrebbero essere persone gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 45enne. Lo hanno riferito i Carabinieri del Comando provinciale di Milano che indagano sull'accaduto. Sul posto la Compagnia di Corsico (Milano) e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo. L'appartamento è stato sequestrato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco