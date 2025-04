Incendio boschivo in Val Venosta: 100 ettari in fiamme, vigili del fuoco in azione

In val Venosta, in Alto Adige, da ieri bruciano 100 ettari di bosco. 400 vigili del fuoco e cinque elicotteri stanno lottando contro le fiamme in una zona impervia, di difficile accesso. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento. Il fotografo-pompiere David Ceska ha immortalato scene drammatiche, come un cerbiatto spaventato e in difficoltà tra le ceneri, gli elicotteri che sorvolano a bassa quota gli alberi in fiamme e i colleghi-pompieri che in un paesaggio apocalittico spengono i focolai. Il giovane meranese ha pubblicato gli scatti sulla sua pagina Facebook "Ceska David - Einsatzdokumentationen".