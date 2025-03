Incendio all'Ortomercato di Milano: Vigili del fuoco contengono le fiamme, danni ingenti

Un incendio è scoppiato, nella notte tra mercoledì e giovedì, nella vasta area dell'Ortomercato di Milano. Al momento non risultano feriti. Le fiamme sono state contenute dalle numerose squadre dei Vvf intervenute. Un'alta nube di fumo si è levata, visibile da gran parte della città. Scongiurati anche eventuali problemi di contaminazione dell'aria.

Le fiamme hanno interessato oltre 2.500 metri quadrati di Ortomercato, e si sono sviluppate a partire da pochi minuti prima dell'una in un'area di stoccaggio di un'impresa ortofrutticola, estendendosi a tre capannoni, di cui sono parzialmente crollate le coperture. Secondo Vdf e Polizia Locale, si tratterebbe di danni ingenti, prevalentemente tra via Vismara e via Lombroso.

Sul posto per contenere le fiamme, sono giunti nel corso delle ore 15 squadre di pompieri, oltre a cinque ambulanze del 118 in prevenzione e ai Carabinieri, che hanno preso in carico le indagini sull'accaduto.

L'azione dei Vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero a una vicina area di servizio. Al momento non si segnalano rischi per la salute pubblica nell'aria anche se gli accertamenti del Nucleo Nbcr dei Vdf specializzato nel rilevamento degli inquinanti tossici sono ancora in corso.