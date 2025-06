Incendio al Viola Park di Bagno a Ripoli: evacuati giovani calciatori della Fiorentina

Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Quattro persone, tre ragazzi e un accompagnatore adulto, sono state portate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, sarebbero tutte in codice verde. L'incendio è partito da una stanza propagandosi al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e il soffitto che è anche la copertura dell'edificio. Quando le fiamme sono state spente l'edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati.