Incendio a Ostia: Gualtieri assicura trasparenza e legalità nei bandi

"Il messaggio è che i bandi continuano, che tutto questo non ha nessuna influenza: noi andremo avanti nella trasparenza e nella legalità. Non siamo nelle condizioni di dire se l'incendio sia stato fatto per inibire i bandi, c'è un'indagine, siamo assolutamente fiduciosi che la magistratura agirà con il massimo rigore e la massima attenzione". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma dopo gli ultimi roghi che hanno interessato sette stabilimenti balneari a Ostia. "Quello che possiamo dire è che lo Stato c'è, è unito, è presente, e si va avanti nella legalità, nella trasparenza sulla base delle procedure di legge. E nulla potrà impedire di andare avanti, quindi siamo assolutamente tranquilli e sereni", ha aggiunto.