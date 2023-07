Incendi a Palermo, situazione tornata quasi alla normalità

Ancora qualche incendio tra Palermo e provincia e roghi di rifiuti. Torna quasi alla normalità la situazione nel capoluogo siciliano. La scorsa notte solo due incendi di vegetazione, spenti dai vigili del fuoco. Uno nel capoluogo in via Scaglione, l'altro si è verificato a Trabia in contrada Cancuccia. I pompieri sono intervenuti per le fiamme appiccare ai cumuli di rifiuti tra Palermo e Bagheria. Nel capoluogo a causa dell'incendio in discarica sono spuntati i cumuli di spazzatura in diverse zone della città. A Bellolampo la quarta vasca continua a bruciare e si dovranno attendere almeno 15 giorni prime che il rogo che cova sotto alimentato dal biogas venga del tutto spento.