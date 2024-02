Incassi, vola anche in Italia il film sul mito Bob Marley

Il film d'autore, 'da festival' come si diceva un tempo e il film evento che sta in sala tre giorni conquistano la vetta del box office italiano in una stagione di grande rinascita per questo genere di opere. Bob Marley: One Love (Eagle), il film biopic sul mito giamaicano, diretto da Reinaldo Marcus Green così come al botteghino americano, è primo nella classifica Cinetel del fine settimana superando 1 milione 207mila euro con una eccellente media per sala. Con la supervisione del figlio della star del reggae, Ziggy, che lo ha prodotto insieme a Brad Pitt con la Plan B, Bob Marley: One Love, il film conquista anche per la interpretazione mimetica del protagonista Kingsley Ben-Adir. Al secondo posto l'exploit di La zona di interesse di Jonathan Glazer (I Wonder) che anche esso uscito nel weekend ha incassato 773mila euro: premiato a Cannes corre in cinque categorie agli Oscar, tra cui miglior film. Resiste al terzo un altro film d'autore in gara per due statuette il malinconico romantico Past Lives di Celine Song (Lucky Red) che aggiunge 703mila euro e supera 2 milioni in due settimane. In totale gli incassi al cinema dal 23 al 26 febbraio sono vicini ai 7 milioni di euro (6.795.808), con un ben +41% rispetto al weekend precedente e un buon 18% sullo stesso periodo 2023. Al quarto posto e new entry, Emma e il giaguaro nero (01 distribution) di Gilles De Maistre, che ha incassato 570mila euro. Al quinto l'anime Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba (Eagle) con oltlanthimore 482mila euro. Con l'incasso del weekend, 446mila euro e il sesto posto nella top ten, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos (Disney) ha superato gli 8 milioni di euro in 5 settimane. Settimo posto per l'horror americano Night Swim diretto da Bryce McGuire (Universal) con 425mila euro in quattro giorni. Ottava posizione, e primo italiano in classifica, per il film di Giovanni Veronesi Romeo e' Giulietta (Vision/Universal) che aggiunge circa 366mila euro per un totale di 1 milione 136mila. Nono è Madame Web di S.J. Clarkson (Eagle), dai fumetti Marvel con un botteghino di 279mila euro e un totale di 1 milione 199mila. Chiude al 10/o posto, con 243mila euro, il film di esordio alla regia di Margherita Buy, Volare (Fandango).