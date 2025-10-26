Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Incassi Usa, subito top l'anime Chainsaw Man, delude Springsteen

Sul podio Black Phone 2 e Regretting You

L'anime giapponese Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze trionfa al botteghino nordamericano, debuttando al primo posto, mentre delude l'attesissimo biopic su Bruce Springsteen. Il film prodotto dallo studio Mappa, diretto da Tatsuya Yoshihara e tratto dalla storia originale Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, storia dark fantasy dell'adolescente orfano Denji che viene ucciso dalla yakuza ma rinasce fondendosi con il suo diavolo domestico, ha rastrellato nel primo weekend nelle sale 17,2 milioni di dollari.

Scende in seconda posizione, con 13 milioni di dollari nel fine settimana, l'horror Black Phone 2 con Ethan Hawke. Regretting You - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto, l'ultimo adattamento di un romanzo di Colleen Hoover dopo It Ends with Us dell'anno scorso, esordisce in terza posizione con 12,8 milioni di dollari.

Springsteen - Liberami dal Nulla, l'atteso film biografico sul Boss diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, deve accontentarsi di di un deludente quarto posto con 7 milioni di dollari. Chiude la top five Tron: Ares, l'ultimo capitolo della saga fantascientifica d'azione Disney con Jared Leto, con 4,7 milioni di dollari.

© Riproduzione riservata

