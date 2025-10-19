Incassi Usa, in testa l'horror Black Phone 2

Black Phone 2, il sequel dell'horror che segna il ritorno di Scott Derrickson, interpretato da Ethan Hawke e targato Universal e Blumhouse, debutta con 26,5 milioni di dollari in testa al botteghino Usa, piuttosto fiacco, del weekend, mentre la stagione spettrale entra nel vivo in vista di Halloween. Il film ha incassato 15,5 milioni di dollari al box office internazionale, per un totale globale di 42 milioni di dollari.

Tron: Ares, l'ultimo capitolo della saga fantascientifica Disney, dopo il debutto deludente ha rastrellato altri 11,1 milioni di dollari nella seconda settimana, piazzandosi al secondo posto. Il film d'azione, con Jared Leto, Greta Lee ed Evan Peters, racconta il primo incontro dell'umanità con l'intelligenza artificiale nel mondo reale. Finora ha messo in cascina 54,6 milioni di dollari negli Stati Uniti e 103 milioni di dollari in tutto il mondo dopo due weekend.

L'altra novità di questo fine settimana, la commedia vietata ai minori di Lionsgate Good Fortune, debutto alla regia del comico Aziz Ansari, ha debuttato al terzo posto con soli 6,2 milioni di dollari. Il film, che gioca sullo scambio di corpi, vede protagonisti Seth Rogen, Keanu Reeves e lo stesso Ansari.

Il thriller d'azione di Paul Thomas Anderson Una Battaglia Dopo l'Altra, con Leonardo DiCaprio e Sean Penn, ha chiuso il fine settimana al quarto posto con 4 milioni di dollari, portando il totale nazionale a 61 milioni di dollari e globale a 162,5 milioni di dollari.

Quinta piazza per la commedia romantica Roofman, con Channing Tatum nella storia vera di un ex soldato diventato ladro che evade di prigione e si ritrova nascosto in un negozio di giocattoli, con 3,7 milioni di dollari. Finora il film ha generato rispettivamente 15,5 e 16,4 milioni di dollari in tutto il mondo.