Incassi tv, Barbie regina dei record a 24.6 milioni in 18 giorni

Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare Spider-Man: No Way Home che è il secondo maggiore incasso dalle riaperture del 2021. In questo week end il fim di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, seppur in calo del 42%, ha realizzato altri 3 milioni 147mila con la media stellare di 7.423 euro su 424 schermi e il totale da sballo di 24 milioni 614mila in 3 weekend. Al secondo posto esordisce Shark 2 - L'abisso con 2 milioni 288 mila euro e una media di 7.893 su 290 sale. Scende di un gradino al terzo posto, in calo del 28%, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 con 384mila euro e la media di 1.630 su 236 schermi. L'incasso complessivo è di 4 milioni 644mila su 4 settimane.