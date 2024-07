Incassi, Deadpool & Wolverine domina box office anche in Italia

Se al botteghino Usa il film Deadpool & Wolverine ha rastrellato ben 205 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale, classificandosi come l'ottavo migliore debutto di tutti i tempi - e nel mondo è a quota 438 milioni di dollari - in Italia il film promette di fare scintille e si piazza subito in cima alla top ten della classifica Cinetel del weekend. Nonostante le dirette tv delle Olimpiadi a Parigi, Deadpool & Wolverine, uscito nelle nostre sale mercoledì 24 luglio, con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raccolto nel fine settimana lungo quasi 7 milioni di euro (6.975.254 per l'esattezza). È il secondo miglior debutto del 2024 dopo l'epocale performance di Inside Out 2 che, lo scorso giugno, aveva chiuso il suo primo weekend lungo con 16.774.526 euro. È una cifra non molto distante dagli incassi a fine corsa dei precedenti capitoli della saga di Deadpool, che chiusero la loro corsa rispettivamente a 7.4 e 7.1 milioni di euro. Seconda posizione in questo fine settimana per Inside Out 2, che tiene ancora molto bene e incassa altri 642mila euro, per un totale di 43.5 milioni di euro. Al terzo posto perde terreno Twisters, che con 220mila euro supera il milione complessivo: nel nostro paese il disaster movie è andato decisamente peggio che negli Usa, dove ha già superato i 150 milioni di dollari. Al quarto posto Immaculate incassa 51mila euro e sale a 649mila euro. Oltre a Deadpool & Wolverine, sono tre i film di nuova uscita che sono riusciti - con numeri nettamente inferiori - a entrare nella top 10 dei migliori incassi del weekend: in quinta posizione La storia della principessa splendente, ultimo film animato di Isao Takahata con 41.656 euro e una media di 114 euro; il drammatico e romantico teen movie italiano Un oggi alla volta (Vision) con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi con 41.626 euro e una media di 168 euro; la re-release del film animato Mavka e la foresta incantata (Notorious) con 17.172 euro e una media di 142 euro che chiude la top. Dopo un due fine settimana senza scossoni, con il suo Inside Out 2 a tenere in vita un box office sofferente, grazie a Deadpool & Wolverine il weekend è tornato a registrare numeri di livello, con incassi complessivi di 6.383.786 euro, per 811.968 presenze. Si tratta di una crescita del 128% rispetto allo scorso fine settimana.