Incassi cinema, trionfa Demon Slayer con oltre 2.6 milioni

Non delude al botteghino l'atteso Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. Il primo capitolo della trilogia finale dell'ammazzademoni Tanjiro, dopo aver fatto registare il più alto esordio di un anime negli Stati Uniti (70 milioni di dollari), in Italia ha debuttato con oltre 2 milioni 645mila euro in quattro giorni e una media di 7.473 euro in 354 cinema.

Continua spedita la corsa di The Conjuring - Il rito finale che ha messo via 1 milione 746mila euro (-55%) e una media di 4.109 euro in 425 cinema per un risultato complessivo di quasi 7 milioni 423mila euro. Terzo posto per Material Love con quasi 542mila euro (-20%) e una media di 1.348 euro in 402 sale per un totale di 1 milione 625mila euro.

Ha esordito in quarta posizione Downton Abbey - Il gran finale con quasi 473mila euro e una media di 1.314 euro su 360 schermi. Il complessivo del film di Simon Curtis che chiude le vicende dell'iconica storia ideata da Julian Fellowes è di 477mila in 4 giorni. In quinta piazza I Puffi - Il film che ha incassato 221mila euro (-48%) per un totale di 2 milioni 694mila in 3 settimane.

Sesto Elisa, diretto da Leonardo di Costanzo, che ha guadagnato 165mila euro (per un totale di quasi 398mila in 15 giorni). Settimo Troppo cattivi 2, che mette via altri 136mila per un complessivo di quasi 3 milioni 274mila in 4 settimane. Nono Come ti muovi sbagli di Gianni di Gregorio: l'incasso è di quasi 83mila euro per un totale di 193mila in due settimane.

Gli altri due debutti nella top ten sono due film per famiglie: Grand Prix ottavo con 125mila euro e una media di 428 euro in 293 cinema e Il mio amico pinguino con Jean Reno decimo con quasi 78mila euro e una media di 371 euro in 210 sale.

Gli incassi totali sono stati 6.790.313 euro con 862.169 spettatori in crescita del 6% rispetto al precedente fine settimana e del 61% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.