Incassi cinema, resta in vetta Una battaglia dopo l'altra

Leonardo DiCaprio protagonista di Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson rimane in vetta al box office italiano guadagnando quasi 759mila euro (in calo del 29% rispetto al precedente fine settimana) con una media di 1.713 euro in 443 sale. Il risultato complessivo è di quasi 3 milioni 754mila euro in 20 giorni.

Parte dalla seconda piazza il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi Tron - Ares diretta da Joachim R›nning con poco più di 660mila euro e una media di 1.579 euro su 418 schermi. Il terzo capitolo del franchise del Tron originale arriva dopo una lunga gestazione cominciata più di 10 anni fa, del cast dei precedenti capitoli sopravvive soltanto Jeff Bridges mentre l'ultimo arrivato - Jared Leto - si fa carico del ruolo di protagonista. Tron: Legacy, nel 2010, era partito con oltre 2 milioni 631mila euro superando nel finale i 6 milioni.

Al terzo posto esordisce l'atteso Tre ciotole, il film di Isabelle Coixet tratto dall'ultimo romanzo di Michela Murgia e già applaudito al festival di Toronto. La pellicola con Alba Rohrwacher ed Elio Germano ha incassato quasi 629 mila euro con una media di 1.299 euro in 484 cinema. Grazie alle anteprime l'incasso complessivo è di 635mila euro.

Con un salto del +12% sale dal 9/o al 4/o posto Le città di pianura, road movie ironico e sorprendente di Francesco Sossai, che incassa 200mila euro con una media di 1.453 euro in 138 sale per un complessivo di poco più 555mila euro dal 25 settembre.

Debutta quinto Il professore e il pinguino, ambientato durante la dittatura argentina negli anni '70 e ispirato a una storia vera. Il film di Peter Cattaneo, Full Monty, con Steve Coogan, Julia Fossi e Jonathan Pryce, guadagna 179mila euro e una media di 602 euro in 298 schermi.

Sesto in calo del 52% A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario con Colin Farrell e Margot Robbie che mette via 162mila euro per un totale 597mila euro in due settimane.

Settimo l'horror Together in calo del 42% che con quasi 156mila euro ne raggiunge 544mila in due settimane.

La casa delle bambole di Gabby è ottavo guadagnando 136mila euro (-64%) per un totale di quasi 1 milione 475mila in 3 settimane.

Esordisce nono il fantasy a cartoni animati Super Charlie che mette in cascina 106mila.

Decima posizione per La voce di Hind Rajab che ha incassato quasi 99mila euro nel weekend con una media di 379 euro in 261 cinema per un incasso di 1 milione 96mila euro.

Gli incassi totali hanno raggiunto 3.899.950 euro con 529.310 spettatori su 3.082 schermi segnando un calo del 15% rispetto allo scorso week end e del 21.82% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.