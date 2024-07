Incassi cinema, Inside Out 2 ancora in vetta supera i 40 milioni

Un altro weekend, il quarto consecutivo, nel segno di Inside Out 2 che seppur in calo del 57% tiene stretto lo scettro della classifica Cinetel guadagnando ancora 1 milione 695mila e raggiungendo un complessivo di 40 milioni 437mila. Sul podio ma molto staccati anche due debutti: l'horror Immaculate - La presenza che parte con 235mila euro e una media di 1.125 euro su 209 schermi e Fly Me to the Moon - Le due facce della luna con Scarlett Johannson e Channing Tatum che realizza quasi 215mila euro e una media di 687 in 313 sale. In quarta posizione con 143mila e una media di 712 euro in 201 cinema l'inossidabile Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, uscito più di vent'anni fa. Slitta dal terzo al quinto posto, dopo 3 settimane di programmazione, A Quiet Place - Giorno 1: raggiunge 108mila euro (-58%) e con un complessivo di 1 milione 87mila. Sesta debutta sul grande schermo Dostoevskij - Atto I, la serie Sky diretta dai fratelli D'Innocenzo. Il risultato è di 48mila euro e una media di 280 su 172 schermi. In flessione del 73% cade dalla quarta alla settima piazza Horizon: An American Saga - Capitolo 1, che ottiene quasi 47mila euro e un totale di 283mila. Esordisce all'ottava posizione Cult Killer, che incassa 38mila euro. Al nono c'è Bad Boys - Ride or Die, in calo del 65%, che mette in cascina quasi 37mila euro per un risultato complessivo di quasi 2 milioni 240mila. Chiude la top ten un altro grande classico: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban con 35mila euro e per un totale di 569mila euro. A livello complessivo il totale del box office è stato di 3 milioni 72mila con una flessione del 44% rispetto al week end scorso e del 9.71% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. Decisamente superiore il weekend del 2019, che aveva incassato 5 milioni 874mila con l'uscita di Spider-Man: Far From Home.