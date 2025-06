Incassi cinema, Dragon trainer resta in vetta come negli Usa

Un nuovo fine settimana debole al box office italiano nel weekend 19-22 giugno, complice il caldo di inizio estate. Come negli Usa secondo i dati forniti da Cinetel, il live-action ambientato nel leggendario nord di 'Dragon Trainer' è il film più visto nei cinema italiani. Distribuito da Universal ha chiuso il suo secondo fine settimana con 1.632.971 euro (-31%) e una media di 3.240 euro in 504 cinema, per un totale di 5.624.256 euro.

Esordio in seconda posizione per il film di animazione Disney Pixar Elio che arriva a 643.876 euro con una media di 1.361 euro in 473 cinema e un totale in cinque giorni di 758.307. Terza piazza per l'horror 28 anni dopo di Danny Boyle che parte con 517.371 euro e una media di 1.685 euro in 307 cinema, per un totale di 623.098 euro in cinque giorni.

Alle spalle del podio troviamo il blockbuster di queste settimane, ovvero Lilo & Stitch con 486.841 euro (-52%) e una media di 1.517 euro in 321 cinema (-141 rispetto al precedente fine settimana), che portano il live action Disney a un totale di 20.772.496 euro, che gli valgono il nono posto negli incassi dal 2021.

Scende in quinta posizione l'action Ballerina con 231.739 euro (-55%) e una media di 702 euro in 330 cinema (-11), per un totale di 915.472 euro. Sesta posizione per Mission: Impossible - The Final Reckoning con 99.355 euro (-50%) e una media di 736 euro in 135 cinema (-122). Il capitolo finale della saga con Tom Cruise ha raggiunto i 4.246.466 euro.

Esordio in settima posizione per il letterario Il maestro e Margherita con 89.684 euro e una media di 954 euro in 94 cinema. Scivola in ottava posizione Karate Kid: Legends con 79.368 euro (-64%) e una media di 579 euro in 137 cinema (-215), per un totale di 965.149 euro. In nona posizione un altro esordio, quello di Tre amiche con 78.474 euro e una media di 720 euro in 109 cinema.

Chiude la Top Ten del cinema italiano e d'autore Fuori. Il film di Mario Martone che ha registrato nel fine settimana 41.962 euro (-44%) e una media di 666 euro in 63 cinema (-129), per un totale molto buono di 1.678.557 euro.

Il fine settimana 19-22 giugno si è chiuso con 4.319.519 euro (571.542 presenze) su 2.759 schermi, -70% di box office rispetto al fine settimana 20-23 giugno 2024.