Inaugurato il Msc Miami Cruise Terminal: il più grande e avanzato al mondo

E' stato inaugurato a Miami in Florida il 'Msc Miami Cruise Terminal', il nuovo approdo statunitense di Msc Crociere, terza compagnia a livello globale, e di Explora Journeys, brand di lusso della divisione Crociere di Msc. Realizzato da Fincantieri Infrastructure, controllata di Fincantieri, per una lunghezza di 632 metri, 85 metri di larghezza e un'altezza di 29 metri (4 piani), il nuovo terminal occupa una superficie complessiva di 45.787 metri quadrati. È la struttura più grande e tecnologicamente avanzata al mondo. Il valore dell'investimento di Msc per realizzarla è di 450 milioni di dollari, pari a circa 410 milioni di euro.