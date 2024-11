Inammissibili emendamenti Lega contro prevalenza delle norme Ue

Niente da fare per i due emendamenti presentati dalla Lega, a prima firma del capogruppo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Igor Iezzi, al disegno di legge sulla separazione delle carriere. Le due proposte di modifica puntavano a modificare la Costituzione per far considerare prevalente la normativa italiana rispetto a quella europea, potendo incidere così anche sul caso dei migranti in Albania. Gli emendamenti non hanno infatti superato il vaglio di ammissibilità della Commissione, in quanto estranei per materia. Secondo Iezzi, "non è stata riconosciuta l'affinità di materia, ma la questione resta valida".