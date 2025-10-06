Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
6 ott 2025
Inail, in 8 mesi 674 denunce di morti sul lavoro

Ad aumentare sono i casi in itinere (+8,8%)

Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro. E' quanto emerge dai dati Inail aggiornati ad agosto.

In particolare, le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale sono state 488 (-3% rispetto allo stesso periodo del 2024); le denunce di infortuni in itinere con esito mortale sono state 186 (+8,8%).

Quanto al numero complessivo delle denunce di infortunio (sempre al netto degli studenti), quelle in occasione di lavoro sono state 271.976, in diminuzione dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024; quelle degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono state 61.799, in aumento dell'1,0%.

