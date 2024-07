In Usa la dichiarazione al fisco si fa con lo smartphone

Niente pc? Non c'è problema per il fisco Usa: nel 2024 ci sarà l'esordio del nuovo servizio "Irs Free File". Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi raccontando i piani dell'Internal Revenue Service, l'agenzia americana. In pratica, si tratta di un kit di applicazioni che consente l'accesso a una vasta gamma di modelli e documenti fiscali tramite telefoni cellulari e strumenti mobile. Obiettivo, permettere ai contribuenti di poter effettuare le proprie operazioni fiscali, dichiarazione dei redditi inclusa, sul proprio smartphone o tablet. In dettaglio, le applicazioni sono tutte accessibili tramite dei software fiscali gratuiti messi a disposizione da partner, imprese e fornitori specializzati, con specifica autorizzazione dell'Irs. Una volta avuto accesso a questi programmi gratuiti, i contribuenti idonei, con redditi al di sotto degli 80mila dollari, potranno predisporre e presentare la propria dichiarazione dei redditi federale o, se necessario, scambiare con il fisco documenti e altre note di rilevanza fiscale. Più in generale sono previsti quest'anno più controlli fiscali su contribuenti facoltosi, grandi aziende e strumenti finanziari per 341 miliardi di dollari di extra-gettito nel decennio 2024-34, anche grazie all'impiego dell'Intelligenza artificiale.