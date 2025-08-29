In Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

Venerdì 29 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
29 ago 2025
Tassati anche quelli con un valore inferiore agli 800 dollari

Con lo scoccare della mezzanotte sulla costa atlantica, negli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in vigore i dazi imposti dall'amministrazione Trump sui piccoli pacchi che, fino ad oggi, godevano di un regime di esenzione. Anche i colli postali con un valore inferiore agli 800 dollari, dunque, saranno soggetti a tassazione al loro ingresso sul territorio americano. Gli unici pacchi ad essere esentati sono quelli contenenti 'regali' di valore inferiore ai 100 dollari.

