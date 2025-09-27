Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Flotilla, cercano l’incidente
Ultima ora
Ultima oraIn un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette
27 set 2025
In un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette

Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. A scoprirla, vicino Cassino (Frosinone), il Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, con i finanzieri di Frosinone, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino che ha portato a un sequestro record di sigarette, circa 300 tonnellate, a un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato. Emersi dalle indagini tributi evasi per circa 600 milioni e proventi illeciti stimati in circa 130 milioni. Sequestrati beni per 53 milioni.

