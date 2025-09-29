In testamento Agnelli del'98 il 25% 'Dicembre' a Edoardo

"A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice 'Dicembre' pari all'incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione". E' il contenuto del nuovo testamento attribuito a Gianni Agnelli, finora apparentemente inedito, consegnato oggi al tribunale di Torino dai legali di Margherita. Il documento è datato 20 gennaio 1998. La Dicembre è la 'cassaforte' della famiglia Agnelli che controlla tutte le società del gruppo.