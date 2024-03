In Svizzera ebreo ortodosso accoltellato a Zurigo, è grave

Un 15enne svizzero ha accoltellato ieri sera a Zurigo un ebreo ortodosso di 50 anni. Gravemente ferito, l'uomo ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale e la sua vita potrebbe essere in pericolo, riferisce stamane l'agenzia di stampa Keystone-Ats. Il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell'ordine sulla scena del crimine. L'indagine in corso - precisa la polizia cittadina di Zurigo in un comunicato citata dall'agenzia - prevede il crimine di odio antisemita. L'attacco è avvenuto nel Kreis 2, il quartiere dove si concentra la comunità ebraica. La polizia aveva ricevuto la segnalazione di una lite tra diverse persone.